В Беларуси с 1 августа вырастет размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты

Размер удержания средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по зарплате, устанавливается в Беларуси с 1 августа, пишет БЕЛТА.

В соответствии с Указом Президента от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в ценах июня 2020 года, составляет 285,04 рубля. Таким образом, размер удержания средств с нанимателей сложился на уровне 427,56 рубля.