В Беларуси розничный товарооборот в январе – ноябре увеличился на 2%

В Национальном статистическом комитете добавили, что оптовый товарооборот равняется 88,9 млрд рублей, или 95% в сопоставимых ценах к показателю января – ноября 2019 года.Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года сложился на уровне 15,2 рубля против 14,3 рубля за аналогичный период прошлого года.Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны, в январе – ноябре составил 43,9 млрд рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.Товарооборот общественного питания за 11 месяцев составил 2,2 млрд рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября прошлого года.