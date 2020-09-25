В Беларуси разработают профстандарты для некоторых сфер бытового обслуживания

– рассказали в ведомстве.Завершить подготовку профстандартов планируют в следующем году. Кроме того, ожидается, что проекты документов оценят эксперты, в том числе международные. Аналогичным образом министерство собирается построить работу и в группе по вопросам торговли и общественного питания.Напомним, секторальный совет при МАРТ работает с начала текущего года. В его составе создано две группы: по вопросам торговли и общественного питания и по вопросам бытового обслуживания. Целью своей работы Совет определяет подготовку профессиональных стандартов в соответствующих отраслях.