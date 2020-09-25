Речь идет о бытовых косметических и спа-услугах, работе парикмахерских, а также о послепродажном обслуживании и ремонте автомобилей, сообщается на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
– В феврале – марте текущего года были утверждены план работы группы по вопросам бытового обслуживания, а также план подготовки профессиональных стандартов. По каждому из направлений определены рабочие подгруппы, в состав которых входят представители профильных ассоциаций и профессионалы в соответствующих отраслях, непосредственно занятые подготовкой стандартов, – рассказали в ведомстве.
Завершить подготовку профстандартов планируют в следующем году. Кроме того, ожидается, что проекты документов оценят эксперты, в том числе международные. Аналогичным образом министерство собирается построить работу и в группе по вопросам торговли и общественного питания.
Напомним, секторальный совет при МАРТ работает с начала текущего года. В его составе создано две группы: по вопросам торговли и общественного питания и по вопросам бытового обслуживания. Целью своей работы Совет определяет подготовку профессиональных стандартов в соответствующих отраслях.
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В Беларуси разработают профстандарты для некоторых сфер бытового обслуживания
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