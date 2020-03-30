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В Беларуси разработают план наращивания экспорта продукции деревообработки в ЕС

Министерство иностранных дел, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром" создадут план совместных действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли в ЕС. Такая договоренность достигнута по итогам видеоконференции с участием белорусских производителей, сообщили в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД, пишет БЕЛТА.


"Самый лучший экспорт — это тот, который основывается на собственном сырье. А в Беларуси собственного сырья хватает. Премиальные для нас рынки сбыта находятся в ЕС, и белорусские лесоматериалы пользуются спросом", — обратил внимание директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

На видеоконференции исследована структура белорусского экспорта в ЕС продукции деревообрабатывающей отрасли, обнаружены наиболее востребованные товарные позиции, определена роль тарифных и нетарифных барьеров.

В мероприятии приняли участие представители концерна "Беллесбумпром", Республиканской лесопромышленной ассоциации, Белорусской лесной компании, Банка развития, "Витебскдрева", Шкловского завода газетной бумаги и других белорусских производителей. На вопросы участников отвечали советник посольства Беларуси в Бельгии, советник постоянного представительства Беларуси при ЕС Кирилл Петровский, а также эксперты Национального центра маркетинга МИД.

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