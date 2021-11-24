В Беларуси разработают общие подходы к деятельности органов молодежного парламентаризма

Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время встречи с молодыми парламентариями Брестской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на верхнюю палату Парламента.
"Нам важно сформировать общий подход к деятельности органов молодежного парламентаризма. Это позволит создать эффективный социальный лифт для молодых лидеров и оперативно доносить актуальную общественно-политическую информацию до молодежи во всех регионах страны", – сказал Егор Макаревич.
Он считает, что сегодня потенциал молодежных парламентов на региональном уровне используется недостаточно.
Председатель Молодежного парламента уверен, что молодежное парламентское движение, которое существует в нашей стране уже более 15 лет, позволило сформировать целый ряд патриотически настроенных лидеров мнений.
"Сегодня настал следующий этап в развитии этого общественного института – создание комплексной системы. Мы видим, что в регионах есть такой запрос. На встрече ребята еще раз обозначили необходимость движения именно в направлении унификации общих подходов к формированию и работе таких молодежных структур", – подчеркнул руководитель Молодежного парламента.
Как отметил Макаревич, рекомендации для всех молодежных общественно-консультативных органов, действующих при местных Советах депутатов, будут разработаны с учетом мнения каждого региона, поэтому такие круглые столы пройдут во всех областях и столице.
В ходе встречи, в которой приняли участие молодые парламентарии районного, городского и областного уровней, уделили внимание вопросам двойных стандартов со стороны стран коллективного Запада в отношении ситуации с беженцами на польской границе.
Фото Совета Республики