В Беларуси разработают общие подходы к деятельности органов молодежного парламентаризма

– сказал Егор Макаревич.Он считает, что сегодня потенциал молодежных парламентов на региональном уровне используется недостаточно.Председатель Молодежного парламента уверен, что молодежное парламентское движение, которое существует в нашей стране уже более 15 лет, позволило сформировать целый ряд патриотически настроенных лидеров мнений.– подчеркнул руководитель Молодежного парламента.Как отметил Макаревич, рекомендации для всех молодежных общественно-консультативных органов, действующих при местных Советах депутатов, будут разработаны с учетом мнения каждого региона, поэтому такие круглые столы пройдут во всех областях и столице.В ходе встречи, в которой приняли участие молодые парламентарии районного, городского и областного уровней, уделили внимание вопросам двойных стандартов со стороны стран коллективного Запада в отношении ситуации с беженцами на польской границе.Фото Совета Республики