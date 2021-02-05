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В Беларуси разработают информационный ресурс для желающих вакцинироваться от коронавируса

В скором времени в нашей стране планируют запустить информационный ресурс для желающих получить вакцину от коронавируса. Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявила первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.


Рассказывая о процессе вакцинации от COVID-19 в нашей стране, эксперт объяснила, что сейчас прививают медиков. Вслед за ними вакцинироваться будут сотрудники систем образования, а также труда и соцзащиты. Однако в скором времени, по словам Елены Богдан, в стране планируют запустить информационный ресурс для всех желающих получить прививку. Ожидается, что платформа будет работать так: каждый, кто хочет привиться, сможет зарегистрироваться на портале и заявить об этом. Будет учитываться привязка человека к конкретной поликлинике. После Минздрав сможет проанализировать запросы из разных учреждений и распределять вакцину согласно этим данным, чтобы препарата везде хватало.


Первый замминистра напомнила, что сейчас прорабатываются вопросы производства в Беларуси вакцины от коронавируса – как зарубежной, так и собственной. Также ведется работа над закупкой и других, кроме российского «Спутника V», вакцин.

– Эпидемия COVID-19 показала: готовность системы (противостоять распространению инфекции. – Прим. ред.) должна заключаться не только в оказании медицинской помощи, но и в профилактике. А вакцина – это, наверное, самая действенная профилактика, которую только можно придумать. Ведь в истории есть очень много примеров, когда удалось справиться с достаточно серьезными инфекционными заболеваниями посредством вакцинации. Это, например, корь и полиомиелит. Сейчас в Беларуси случаи этих болезней единичны, – отметила Елена Богдан.


В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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