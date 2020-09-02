В Беларуси разработан Национальный план действий по энергоэффективности до 2030 года

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БЕЛТА

Это стратегический программный документ, в котором определены целевые показатели и индикаторы по энергосбережению до 2030 года, а также предложены конкретные технические и организационные мероприятия для достижения поставленных целей. План соответствует рекомендуемому стандартному шаблону Евросоюза с некоторыми корректировками, учитывающими белорусскую практику.Достижение предложенных целей и реализация разработанных мероприятий для Беларуси не являются обязательными, однако План позволит определить необходимые направления и конкретные действия для дальнейшего сокращения энергоемкости ВВП путем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при разработке государственных, отраслевых и региональных программ энергоэффективности до 2030 года.В Плане предложена как реализация «горизонтальных» (межотраслевых, комплексных) мероприятий, применимых во всех секторах экономики, так и совершенствование существующих направлений по повышению энергоэффективности в государственных учреждениях, промышленности, на транспорте, в централизованном теплоснабжении, при производстве, передаче, распределении и сбыте тепловой и электрической энергии, управлении спросом на энергоносители. В Плане определены объемы экономии топливно-энергетических ресурсов по направлениям и разработан прогноз снижения выбросов CO2 за счет реализации предложенных мероприятий. При этом разработаны предложения по увеличению использования возобновляемых источников энергии несмотря на то, что данное направление не является обязательным для стандартного шаблона Плана в ЕС.Основные мероприятия, предложенные в рамках Плана на 2021–2030 годы, следующие:– устранение перекрестных субсидий в секторе домашних хозяйств;– оснащение домовладельцев приборами учета электроэнергии и газа;– внедрение концепции ЭСКО в государственном секторе;– термореновация зданий в жилом секторе;– модернизация уличного освещения;– энергетическое использование твердых коммунальных отходов;– использование международного стандарта ISO 50001 в качестве расширения существующей схемы аудита, а также потенциальной меры в рамках совершенствования систем энергоменеджмента;– стратегия энергоэффективности в зданиях и здания с практически нулевым энергопотреблением (nZEB);– модернизация зданий органов государственного управления;– реализация планов действий по устойчивой энергетике и климату в рамках Соглашения мэров;– реализация планов обеспечения устойчивой мобильности в городах;– «экологичное вождение» для профессиональных водителей и др.Указанные в Плане мероприятия предполагается использовать при разработке стратегических программных документов в области энергоэффективности и увеличения использования возобновляемых источников энергии на 2021–2030 годы, национально-определяемых вкладов по сокращению выбросов парниковых газов и сопутствующих прогнозных программ и показателей.