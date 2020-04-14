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В Беларуси разрабатываются точечные меры экономической поддержки бизнеса и населения - депутат

В Беларуси разрабатываются точечные меры поддержки субъектов хозяйствования и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонид Брич.


"Правительство видит эту проблему и ставит задачи по ее решению. Разрабатывается комплекс мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Реальному сектору расширен ассортимент и увеличены объемы предоставляемых правительством гарантий по кредитам. Немало предложений вносят и депутаты, - отметил Леонид Брич. - Делается все необходимое, чтобы максимально сохранить рабочие места, минимизировать риски и потери для предприятий всех форм собственности. Рассматриваются варианты поддержки физических лиц, чьи доходы сократились из-за пандемии".

Парламентарий пояснил, что комплекс экономической поддержки будет реализован в несколько этапов, пишет БелТА. Ведется подготовка проекта соответствующего указа. В частности, рассматриваются возможности переноса сроков исполнения субъектами хозяйствования налоговых обязательств, предоставления права местным Советам депутатов вводить понижающие коэффициенты к имущественным налогам, проведения так называемых налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Еще одной действенной мерой в этом направлении может стать увеличение сроков внешнеторговых операций с 180 до 280 календарных дней.

"Мы предлагаем приостановить выплаты сумм основного долга и процентов по кредитам, предоставить малому и среднему бизнесу каникулы на уплату коммунальных услуг. Еще один из вариантов поддержки - предложить пострадавшим из-за пандемии акционерным обществам провести дополнительную эмиссию привилегированных акций с последующем приобретением их государством с безусловным правом обратного выкупа в полном объеме, когда ситуация нормализуется", - отметил Леонид Брич. Также предусматривается упрощение порядка и условий предоставления государственной адресной социальной помощи семьям, которые в нынешних условиях утратили доход. Среди преференций можно назвать и освобождение от начисления пени (до шести месяцев) в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг.

Особое внимание разработчики комплексного плана уделяют возможностям обеспечения удаленной работы персонала предприятий и дистанционного обучения школьников и студентов.

ФОТО: pixabay


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Фото: Виталий ГИЛЬ
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