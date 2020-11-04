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В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег

В Беларуси вносятся изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования. Это предусмотрено соответствующим постановлением Правления Нацбанка, сообщили sb.by в управлении информации и общественных связей регулятора. Документ вступает в силу в два этапа.


C 1 января 2021 г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством.

Кроме того, с 1 января 2021 года банки и небанковские кредитно-финансовые организации страны смогут оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги обмена электронных денег одной системы расчетов с использованием электронных денег на электронные деньги другой системы расчетов с использованием электронных денег, а также обмена электронных денег, номинированных в различных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег. Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег.

 После официального опубликования постановления из Правил осуществления операций с электронными деньгами исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

 Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юридического лица.

 В рамках проводимой работы по девалютизации экономики в Правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Республики Беларусь только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.

 Кроме того, предусмотрено, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено Правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

 Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка – эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.

В целях защиты прав потребителей при проведении операций с электронными деньгами постановлением Правления Нацбанка предусмотрен ряд дополнений, направленных на своевременное и качественное информирование держателей, в том числе при плановых перерывах или возникновении сбоев, повлекших неработоспособность объектов инфраструктуры.

Постановление также содержит норму о недопустимости возложения на держателей безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.
 
Как отметили в управлении информации и общественных связей регулятора, принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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