Возможности досрочного использования семейного капитала планируют расширить. Уже подготовлен и внесен на рассмотрение в Правительство соответствующий проект указа, рассказали нашему корреспонденту в Национальном пресс-центре.
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По словам начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Марины Артеменко, средства можно будет направлять на погашение задолженности по кредиту в том случае, если граждане самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья. Также предлагается разрешить использование капитала для погашения жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы, а также на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение.
Деньги можно будет направить и для оплаты обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования потребкооперации и вузах ФПБ. В проекте указа предусмотрено даже приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью – это абсолютная новация.
– Сегодня по программе «Семейный капитал» открыто 97 тыс. вкладов на сумму 2,5 млрд рублей. Эта цифра сопоставима с годовыми расходами на всю систему государственных пособий семьям с детьми, – уточнила специалист.
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В Беларуси расширят возможности досрочного использования семейного капитала
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