В Беларуси расширят возможности досрочного использования семейного капитала

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По словам, средства можно будет направлять на погашение задолженности по кредиту в том случае, если граждане самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья. Также предлагается разрешить использование капитала для погашения жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы, а также на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение.Деньги можно будет направить и для оплаты обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования потребкооперации и вузах ФПБ. В проекте указа предусмотрено даже приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью – это абсолютная новация.– уточнила специалист.