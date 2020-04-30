Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беларуси расширят понятие иностранной безвозмездной помощи

В Беларуси расширят понятие иностранной безвозмездной помощи

Об этом рассказал журналистам директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич после совещания у Главы государства. На совещании обсуждали проект нового Декрета об иностранной безвозмездной помощи.

По словам Игоря Кудревича, состоялось обстоятельное обсуждение документа. В целом Главой государства поддержаны все подходы, которые изложены в проекте Декрета.

— Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи. Если ранее под ИБП понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций получателям в Беларуси, то сейчас предлагается закрепить на уровне нормативного акта, что это в том числе будут и услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи, — разъяснил Игорь Кудревич.

Соответственно, меняются подходы к налогообложению ИБП, учитываются интересы и физических лиц, возможность их обращения за освобождением от налогообложения. С учетом расширения понятия ИБП от налогов могут быть освобождены вторичные получатели помощи.

Кроме того, принято принципиальное решение, что плату за регистрацию иностранной помощи будут взимать только с той ее части, которая не идет на социальные нужды.

— Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин, — отметил Игорь Кудревич. — Плата за регистрацию помощи пойдет на обеспечение работы подразделения Департамента, которое непосредственно занимается сбором документов, консультированием организаций — получателей помощи, подготовкой предложений, получением заключений компетентных органов, то есть технической работой, связанной с регистрацией ИБП.

По словам директора Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента, еще один раздел проекта Декрета касается изменения контроля за поступлением и использованием ИБП:

— Расширятся права местных исполнительных, распорядительных органов власти. Они будут выдавать заключение о целесообразности реализации проектов и освобождения от налогообложения, участвовать в контроле за целевым использованием ИБП.

Максимально упрощен порядок регистрации помощи, в том числе за счет работы по принципу одного окна, отметил Игорь Кудревич. Глава государства поручил с учетом обсуждения в ближайшие дни доработать проект Декрета и представить его на подпись.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ