В Беларуси расширят понятие иностранной безвозмездной помощи

Об этом рассказал журналистам директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Игорь Кудревич после совещания у Главы государства. На совещании обсуждали проект нового Декрета об иностранной безвозмездной помощи.

По словам Игоря Кудревича, состоялось обстоятельное обсуждение документа. В целом Главой государства поддержаны все подходы, которые изложены в проекте Декрета.

— Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи. Если ранее под ИБП понимались деньги и товары, поступившие от иностранных организаций получателям в Беларуси, то сейчас предлагается закрепить на уровне нормативного акта, что это в том числе будут и услуги, работы либо товары, приобретенные за деньги иностранной безвозмездной помощи, — разъяснил Игорь Кудревич.

Соответственно, меняются подходы к налогообложению ИБП, учитываются интересы и физических лиц, возможность их обращения за освобождением от налогообложения. С учетом расширения понятия ИБП от налогов могут быть освобождены вторичные получатели помощи.

Кроме того, принято принципиальное решение, что плату за регистрацию иностранной помощи будут взимать только с той ее части, которая не идет на социальные нужды.

— Это так называемые общехозяйственные расходы организаций, которые не освобождаются от налогов, таможенных сборов и пошлин, — отметил Игорь Кудревич. — Плата за регистрацию помощи пойдет на обеспечение работы подразделения Департамента, которое непосредственно занимается сбором документов, консультированием организаций — получателей помощи, подготовкой предложений, получением заключений компетентных органов, то есть технической работой, связанной с регистрацией ИБП.

По словам директора Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента, еще один раздел проекта Декрета касается изменения контроля за поступлением и использованием ИБП:

— Расширятся права местных исполнительных, распорядительных органов власти. Они будут выдавать заключение о целесообразности реализации проектов и освобождения от налогообложения, участвовать в контроле за целевым использованием ИБП.

Максимально упрощен порядок регистрации помощи, в том числе за счет работы по принципу одного окна, отметил Игорь Кудревич. Глава государства поручил с учетом обсуждения в ближайшие дни доработать проект Декрета и представить его на подпись.