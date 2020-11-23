В Беларуси пройдет профилактическая акция, пропагандирующая необходимость использования зимних шин

Профилактическая акция "Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин!" пройдет в Беларуси с 25 ноября по 4 декабря. Об этом информирует БЕЛТА.
– Госавтоинспекция проведет широкомасштабные профилактические акции и рейды. Инспекторы проверят, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой. Также с профилактическими беседами выступят в трудовых коллективах, – сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.
Согласно правилам дорожного движения с 1 декабря по 1 марта машины с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны передвигаться по дорогам на колесах, целиком оборудованных зимними шинами.
– Госавтоинспекция настоятельно рекомендует производить сезонную смену шин, когда температура перестает подниматься выше семи градусов тепла, а также наблюдаются осадки в виде снега, – добавила старший инспектор.
Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны иметь маркировку в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, М&S, М S или All Seasons и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.
За несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность по ст. 18.22 ч.5 КоАП. Нарушитель может получить наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 БВ. Автомобилям, на которые установлены колеса с зимними шинами, где остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, будет запрещено участвовать в дорожном движении, так как это считается неисправностью. Ответственность за несоблюдение этого пункта наступает по части 3 ст. 18.12 КоАП, согласно которой управление транспортным средством, имеющим неисправности, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 БВ. В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 ст. 18.12 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по ч. 9 ст. 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 БВ.
Фото: pixabay.com
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В Беларуси пройдет профилактическая акция, пропагандирующая необходимость использования зимних шин
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