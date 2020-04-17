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В Беларуси провели более 86,8 тысячи тестов на COVID-19

По состоянию на 17 апреля в нашей стране провели 86  813 тестов на коронавирус нового типа. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Фото: архив БЕЛТА

Тестирование проводят 24 лаборатории, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

Зарегистрировано 4779 человек с COVID-19. Выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения — 342 человека.

Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом нового типа.
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