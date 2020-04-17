В Беларуси провели более 86,8 тысячи тестов на COVID-19

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БЕЛТА

Тестирование проводят 24 лаборатории, открытых как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.Зарегистрировано 4779 человек с COVID-19. Выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения — 342 человека.Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом нового типа.