В Беларуси проведено более 81 тысячи тестов на коронавирус

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БЕЛТА

Тестирование проводят 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медцентрах.К настоящему моменту зарегистрировано 4204 человека с наличием COVID-19. Шестидесяти пяти пациентам необходима поддержка аппарата ИВЛ.Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом нового типа.