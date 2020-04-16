По состоянию на 16 апреля в нашей стране провели 81 тысячу 246 тестов на COVID-19, информирует Telegram-канал Министерства здравоохранения.
Фото: архив БЕЛТА
Тестирование проводят 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медцентрах.
К настоящему моменту зарегистрировано 4204 человека с наличием COVID-19. Шестидесяти пяти пациентам необходима поддержка аппарата ИВЛ.
Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом нового типа.
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В Беларуси проведено более 81 тысячи тестов на коронавирус
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