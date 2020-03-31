В Беларуси проведено более 31 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования, рассказали в Минздраве.

— За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек, выписано 128 человек, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат, — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.