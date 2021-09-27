В Беларуси прорабатываются варианты субсидирования школьных поездок и поездок по стране по системе кешбэк

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказала директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.

На пресс-конференции был затронут вопрос того, что школьная программа не предусматривает посещения детьми туробъектов. В результате, поступив в университет, оказывается, что уроженцы Бреста не были в Витебске, не говоря о популярных достопримечательностях.

– Эта проблема очевидна, – не скрывает Ирина Воронович. – Поэтому в течение года мы работаем совместно с Минобразования. Уже принято решение, что в рамках школьных дисциплин – географии, истории, литературы – школьники будут посещать объекты, которые являются историческим и культурным наследием. Особенно когда это касается военно-патриотического воспитания – важно не только об этом в интернете читать.

В свою очередь председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова отметила важность семейных поездок по стране.

– Мы прикидывали: чтобы посетить Несвижский замок, нужны огромные деньги для семьи. Особенно цены будут кусаться для жителей периферии, – говорит Клицунова. – Да, дети ездят на экскурсии, в том числе в агроусадьбы, но это, скорее, инициатива родителей.

– Мы сейчас прорабатываем вопрос субсидирования школьных поездок. Хотелось бы, чтобы в 2022 году все решилось, – прокомментировала Ирина Воронович. – В проектах также внедрение системы кешбэк наподобие российской для стимулирования поездок по стране. Надо понять, как будет работать платежная система, какие объекты войдут в список предлагаемых для посещения. При Минспорта создана рабочая группа по выработке механизмов субсидирования внутреннего туризма, где и рассматриваются варианты.

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