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В Беларуси прорабатываются варианты доставки лекарств на дом

Об этом сообщил сегодня журналистам после доклада Президенту по эпидемиологической ситуации министр здравоохранения Владимир Караник.


Министр отметил, что сейчас разрабатывается ряд мер, направленных на защиту уязвимых категорий населения. К примеру, пенсионеров. Предполагается, что некоторым из них не нужно будет ходить в аптеку за лекарствами — прорабатывается вариант доставки лекарств на дом.

— Пенсионер может позвонить в поликлинику, и доктор выпишет рецепт в электронном виде. В аптеке потом увидят этот рецепт и организуют доставку препарата на дом. Но речь идет только о пациентах с установленным диагнозом, которые постоянно получают лечение.

Владимир Караник также уточнил, что на сегодняшнем совещании было поддержано предложение дать возможность людям заказывать по телефону или через интернет на дом безрецептурные лекарства.

 

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