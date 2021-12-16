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  2. В Беларуси промпроизводство в январе – ноябре выросло на 6,7%

В Беларуси промпроизводство в январе – ноябре выросло на 6,7%

Объем промышленного производства в Беларуси за первые одиннадцать месяцев текущего года составил 139,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,7% к уровню за тот же период минувшего года. Такие данные опубликованы на сайте Национального статистического комитета.


Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 2,3%, в обрабатывающей – на 6,3%.

По видам экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство возросло на 12,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 3,1%.

Фото: pixabay.com
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