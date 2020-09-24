Во время оперативно-специального учения войск связи подразделения выполняют учебно-боевые задачи в нескольких областях Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.
Для обеспечения устойчивого управления ВВС и войсками ПВО развернута система связи и радиотехнического обеспечения: оборудованы десятки полевых узлов связи, организованы и устойчиво функционируют более 30 радиорелейных линий связи, обеспечивают передачу потоков информации 15 привязок волоконно-оптических линий связи протяженностью в 45 километров.
Командир 56-го отдельного полка связи полковник Андрей Савченко рассказал:
– В общей системе управления авиацией, развернутой на четырех полигонах, подразделения 56-го отдельного полка связи 23 сентября обеспечивали работу авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации при нанесении бомбовых ударов по районам и целям на территории 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО и сопровождали высадку десанта на полигоне Брестский. Работа связистов командованием ВВС и войск ПВО была оценена на отлично.
Личный состав 56-го отдельного полка связи продолжает выполнять учебно-боевые задачи по обеспечению устойчивой работы каналов и линий связи, обмену открытой и закрытой информацией с использованием всех видов связи.
Фото: Министерство обороны
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В Беларуси проходит учение войск связи
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