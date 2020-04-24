В Беларуси проходит профилактическая акция «Дом без насилия»

Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия» нацелена на профилактику и противодействие жестокости и тирании в семье.



— Нельзя допускать насилия в любом его проявлении, каждый подобный факт должен повлечь за собой справедливое и заслуженное наказание, — отмечает Василий Молчан, заместитель начальника отдела правопорядка и профилактики УВД администрации Советского района г. Минска. —Процент преступлений в сфере семейно-бытовых отношений не превышает 5 %. Но, как показывает практика, такие преступления поражают своей жестокостью и цинизмом. Важно не быть равнодушными. Каждый, кто знает, что в семье его родственников, знакомых, соседей возникают семейно-бытовые скандалы, не должен молча наблюдать за ситуацией. Своевременное сообщение поможет предотвратить трагедию, ведь профилактические мероприятия направлены на недопущение совершения более тяжких преступлений и правонарушений. Отмечу, что в прошлом году в нашем районе тяжелых преступлений в сфере семейно-бытовых отношений отмечено не было.



Насилие в семье — это не просто бытовой конфликт. В непростой ситуации очень важно наладить непрерывный взаимообмен информацией между гражданами, госорганами и общественными объединениями о фактах насилия в отношении близких и мерах, принимаемых по их предупреждению и пресечению.



Врач психиатр-нарколог амбулаторно-наркологического отделения УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» Виктор Окульский отмечает, что те, у кого есть проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью, более склонны к рукоприкладству и агрессии. Алкоголь заставляет терять самоконтроль и при решении проблем обращаться к насильственным методам. Уровень домашнего насилия может быть снижен при помощи лечения алкогольной и наркотической зависимостей.



Тем, кто попал в беду, готовы также оказать психологическую, юридическую помощь.



— Существует несколько видов домашнего насилия: физическое, психологическое, сексуальное и экономическое. И каждый из этих видов тесно взаимосвязан с остальными, — акцентирует внимание Ольга Рыбчинская, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Советского района г.Минска. — Наш центр проводит работу по профилактике домашнего насилия, а также оказывает помощь людям, которые стали жертвой. В целях профилактики проводятся встречи, лекции, беседы, где мы подробно рассказываем о проблеме и говорим, куда обратиться за помощью. На специальных тренингах рассказываем о том, какие бывают стратегии поведения в конфликтной ситуации, что такое агрессия и как с ней справиться. Еще одно направление нашей работы — прорабатывание причин семейно-бытовых конфликтов. По результатам звонков семьям, которые находятся на контроле, мы нередко выявляем факты домашнего насилия и предлагаем людям помощь. При необходимости можно пожить в кризисной комнате до момента разрешения конфликтной ситуации в семье.



Специалисты отметили, что жертвы, как правило, дорожат репутацией семьи и боятся признаться в проблеме. Важно не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Позвонить можно в органы правопорядка, территориальные центры социального обслуживания населения, которые есть в каждом районе. Подскажут, как поступить в трудной ситуации и на "горячей линии" по номеру 8-017-317-32-32.