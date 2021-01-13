Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Беларуси проходит онлайн-голосование по выбору кандидата на звание птицы 2022 года

В Беларуси проходит онлайн-голосование по выбору кандидата на звание птицы 2022 года

В рамках традиционной процедуры по выбору птицы года в Беларуси началось онлайн-голосование по выдвижению пернатых кандидатов от любителей природы на соискание этого звания в 2022 году, сообщили в общественной организации ««Ахова птушак Бацькаўшчыны»(АПБ).


– В этом году правила выборы птицы года немного изменились: добавился предварительный этап отбора кандидатов для участия в праймериз, – проинформировали в АПБ. – Это позволит дать больше шансов предлагаемым людьми кандидатам пробиться в лидеры. Голосование за птицу 2022 года будет проходить онлайн среди членов АПБ на съезде организации 6 февраля. Результаты будут оглашены в ноябре 2022 года, чтобы сохранить интригу.

На выборах будет представлено три кандидата, добавили в организации. Одного предлагает Центральный совет АПБ, в этот раз это скопа. Еще одного кандидата предлагает секретариат АПБ – это обыкновенная горлица. Третий кандидат будет выбран в ходе интернет-голосования на сайте АПБ, которое продлится до 31 января.
Для участия в интернет-голосовании уже предложено восемь видов диких птиц. Это большой веретенник, сизоворонка, змееяд, белая лазоревка, сипуха, золотистая щурка, серая ворона и зимородок.

Изначально критерии, которым должен соответствовать кандидат на звание птицы года, следующие. Птица должна быть неотъемлемой частью природы Беларуси, узнаваема и хорошо отличима от других видов. Желательно, чтобы вид был включен в Красную книгу или был редким и не изображался ранее на монетах Нацбанка Беларуси и марках РУП «Белпочта». Немаловажно и наличие конкретных угроз виду, которые возможно хотя бы частично минимизировать в ходе кампании «Птица года». Наконец, из числа кандидатов исключаются птицы, удостаивавшиеся звания ранее (белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый воробей, воронок, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, хохлатый жаворонок, щегол, большой подорлик, глухарь).

Птицей 2021 года в Беларуси стал козодой. Претендентами на это звание также были длиннохвостая синица, тростниковая овсянка и обыкновенная горлица. Козодой обыкновенный – единственный представитель отряда козодоеобразных в Беларуси (всего в мире насчитывается около 120 видов из этого отряда). Русское название, как и во многих других европейских языках, является калькой с латинского и отражает связь данного вида с пастбищами и домашними животными, вокруг которых птицы ловили насекомых. Пока козодою не грозит исчезновение, у  «Ахова птушак Бацькаўшчыны» есть оценка численности этих птиц в Беларуси только за 1997 год: 35 000 – 50 000 гнездящихся пар. Нередки случаи гибели этих птиц от автомобилей: козодои любят отдыхать на лесных дорогах. Кроме того, они страдают от разорения гнезд наземными хищниками.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
Умер актер, сыгравший в фильмах "Притяжение" и "Мы из будущего 2"
Специалисты рассказали, существует ли риск заражения коронавирусом в поездах и электричках
Лану Дель Рей обвинили в расизме
Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа от власти
Михович: единство и патриотизм – в крови белорусского народа
«Атлетико» обыграл «Севилью» и упрочил лидерство в Примере
Михась Поздняков: «Детей нужно любить». К 40-летию издательства «Юнацтва»
Северный модник: 12 фактов о свитере
Египет принимает чемпионат мира по гандболу. Среди участников — сборная Беларуси
«Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Проверка на интеллект
Делегаты форума и эксперты – о предстоящем Всебелорусском народном собрании
В Беларуси проходит онлайн-голосование по выбору кандидата на звание птицы 2022 года
В Беларуси определен порядок сделок с помощью смарт-контрактов
В США назвали лекарства, противопоказанные при COVID-19
Ребенку тяжело дается чтение, когда причина — дислексия
Прогулка Насти Каменской по пляжу выдалась слишком горячей (Фото)
В витебском общежитии сработала пожарная автоматика - эвакуированы 45 человек
В Борисове спасатели сняли молодого мужчину с ограждения балкона на девятом этаже
Гомельчан приглашают на интерактивные спектакли "Ночь перед Рождеством" и "Святки-Колядки"
«Будет дополнено»: телеканал ОНТ раскрыл тайну финансирования белорусских протестов
мнение
Вадим ГИГИН
Дрогнули только слабые
Хренин проведет прямую телефонную линию 16 января
Пожилым людям зимой рекомендуется использовать трость - врач
КГК Витебской области выявил нарушения в бухгалтерской отчетности предприятий
Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Пинске и Иваново
Беларусь продлила лицензирование импорта портландцемента на полгода
Жителя Миорского района приговорили к 10 годам колонии за убийство односельчанина
Организованные "Брестоблимуществом" первые торги года оказались результативными
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года
Гороскоп на 14 января
Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти
мнение
Всеволод ШИМОВ
Чарнагорыя: напружанасць узрастае
В Витебске при пожаре в жилом доме эвакуировали 10 человек
Мини-ярмарка вакансий для сезонной работы пройдет в Могилеве
Мужчина бросился в замершее озеро, чтобы спасти собаку - видео
Японцы после снегопада превращают авто в аниме-героев (Фото)
В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел
Белорусские эксперты — о значимости Года народного единства
«Новый штамм гораздо проще проникает в клетки человека»: эпидемиолог рассказала подробности о «британской» мутации COVID-19
За сутки в мире выявили более 566 тыс. случаев заражения коронавирусом
Некрасивая история: мордобой в центре Варшавы
Демократия на глиняных ногах
мнение
Светлана КОСАЧ
Машина времени киргизской сборки
В Болгарии в результате оползня пострадали 11 человек
Реализация поставленных планов, развитие лизинга, вопросы кооперации с Россией и ответ на «бандитские санкции» Запада: Президент заслушал доклад о развитии промышленного комплекса
Количество отравившихся в Буйнакске детей увеличилось до 50
Авторы
СКАНИРУЙТЕ