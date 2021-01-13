В Беларуси проходит онлайн-голосование по выбору кандидата на звание птицы 2022 года

– проинформировали в АПБ.На выборах будет представлено три кандидата, добавили в организации. Одного предлагает Центральный совет АПБ, в этот раз это скопа. Еще одного кандидата предлагает секретариат АПБ – это обыкновенная горлица. Третий кандидат будет выбран в ходе интернет-голосования на сайте АПБ, которое продлится до 31 января.Для участия в интернет-голосовании уже предложено восемь видов диких птиц. Это большой веретенник, сизоворонка, змееяд, белая лазоревка, сипуха, золотистая щурка, серая ворона и зимородок.Изначально критерии, которым должен соответствовать кандидат на звание птицы года, следующие. Птица должна быть неотъемлемой частью природы Беларуси, узнаваема и хорошо отличима от других видов. Желательно, чтобы вид был включен в Красную книгу или был редким и не изображался ранее на монетах Нацбанка Беларуси и марках РУП «Белпочта». Немаловажно и наличие конкретных угроз виду, которые возможно хотя бы частично минимизировать в ходе кампании «Птица года». Наконец, из числа кандидатов исключаются птицы, удостаивавшиеся звания ранее (белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый воробей, воронок, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, хохлатый жаворонок, щегол, большой подорлик, глухарь).Птицей 2021 года в Беларуси стал козодой. Претендентами на это звание также были длиннохвостая синица, тростниковая овсянка и обыкновенная горлица. Козодой обыкновенный – единственный представитель отряда козодоеобразных в Беларуси (всего в мире насчитывается около 120 видов из этого отряда). Русское название, как и во многих других европейских языках, является калькой с латинского и отражает связь данного вида с пастбищами и домашними животными, вокруг которых птицы ловили насекомых. Пока козодою не грозит исчезновение, у «Ахова птушак Бацькаўшчыны» есть оценка численности этих птиц в Беларуси только за 1997 год: 35 000 – 50 000 гнездящихся пар. Нередки случаи гибели этих птиц от автомобилей: козодои любят отдыхать на лесных дорогах. Кроме того, они страдают от разорения гнезд наземными хищниками.