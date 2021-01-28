В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС

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БЕЛТА

Продолжается снятие с хранения вооружения, военной техники, идет проверка ее технического состояния, контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого из запаса.Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом из танков.Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные задачи.