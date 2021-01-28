В рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Всего из запаса будет призвано порядка 300 человек. Об этом сообщает Министерство обороны.
Фото из архива БЕЛТА
Продолжается снятие с хранения вооружения, военной техники, идет проверка ее технического состояния, контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого из запаса.
Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом из танков.
Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные задачи.
Опубликовано:
499
В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter