Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе 2021 года сложилось на уровне 1,067 млрд рублей, или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошедшего года.
В Национальном статистическом комитете сообщили, что в хозяйствах всех категорий произведено 150,4 тыс. т скота и птицы в живом весе, 635 тыс. т молока, яиц получено 285,3 млн штук. На долю организаций, задействованных в сельском хозяйстве, приходится 95,6% объема производства скота и птицы в живом весе, 98,2% молока и более 93% яиц.
На 1 февраля в сельскохозяйственных организациях находилось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Количество свиней сложилось на уровне 2,6 млн.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси производство сельхозпродукции в январе выросло на 0,2%
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