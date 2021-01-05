В Беларуси производство продуктов питания в январе – октябре выросло на 3,6%

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Отмечается, что за 10 месяцев производство молочных продуктов увеличилось на 6%, в том числе цельномолочной продукции – на 5,8%, сливочного масла – на 3,7%, сыров (кроме плавленых) – на 10,5%, творога и творожных изделий – на 5,2%, сухого молока и сливок – на 6,7%, сгущенного молока и сливок – на 27,4%. Мяса и мясопродуктов в январе – октябре произведено на 5,5% больше.В сельскохозяйственных организациях сохраняется тенденция к улучшению финансовых результатов. Выручка от реализации продукции за январь – октябрь выше соответствующего периода предыдущего года на 14,2%. Обеспечен положительный финансовый результат: рост прибыли от реализации составил 20,2%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,8% (в январе –октябре 2019-го было 5,5%).