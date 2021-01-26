В Беларуси проиндексирован размер семейного капитала в 2021 году

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БЕЛТА

Отмечается, что с 1 января 2021 года размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год, рассчитываемого Национальным статистическим комитетом.Индекс потребительских цен за 2020 год в сравнении с 2019 годом составил 105,5%. Соответственно, размер семейного капитала увеличивается до 23 737,5 рубля.В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.Семейный капитал предоставляется в размере, действующем на дату рождения, в случае усыновления (удочерения) – на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. При появлении в семье третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2020 года семейный капитал назначался в размере 22,5 тыс. рублей.