В Беларуси продолжится падение уровня воды в реках

Уровень воды в белорусских реках продолжит падать в ближайшее время, информирует Белгидромет Минприроды.

Иллюстративное фото

По данным на сегодня на реках страны наблюдается спад уровней воды на 1—10 см в сутки, а рост с интенсивностью 8 см в сутки фиксируется на Западной Двине у городского поселка Сураж.

«На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится. На Соже у Гомеля он опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта, а на Днепре у Жлобина уровень воды приблизится к опасной низкой отметке», — отметили в Белгидромете.

При этом температура воды в реках и водоемах республики колеблется 4,8 °С до 11 °С.