В Беларуси продолжат наполнение цифрового контента в культуре – Петришенко

Игорь Петришенко, выступая перед парламентариями с докладом о развитии социальной сферы Республики Беларусь, отметил, насколько пандемия коронавируса в прошлом году ускорила степень цифровизации в сфере культуры. Учреждениям пришлось переводить многие мероприятия в онлайн-формат, активнее оцифровывать свои коллекции.