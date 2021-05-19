В Беларуси будет продолжена работа по формированию цифрового контента, наполнению цифровых коллекций музейных и библиотечных фондов. Об этом заявил сегодня заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает БЕЛТА.
Игорь Петришенко, выступая перед парламентариями с докладом о развитии социальной сферы Республики Беларусь, отметил, насколько пандемия коронавируса в прошлом году ускорила степень цифровизации в сфере культуры. Учреждениям пришлось переводить многие мероприятия в онлайн-формат, активнее оцифровывать свои коллекции.
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В Беларуси продолжат наполнение цифрового контента в культуре – Петришенко
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