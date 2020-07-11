В Беларуси продлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней

Грозы, сильные дожди и порывистый ветер вновь ожидаются в Беларуси сегодня ночью и предстоящим утром, в связи с чем Белгидромет Минприроды продлил оранжевый уровень опасности, который действует в субботу.

В воскресенье, 12 июля, предвидится облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. По юго-востоку ночью, утром во многих районах, а днем местами по республике синоптики обещают грозы и сильные дожди. Ветер будет северо-западный, северный 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от +11 до +17 °С, днем — от +13 до +19 °С. По юго-востоку Беларуси ночью прогнозируется +18…+21 °С, днем — также заметно теплее, чем в остальных регионах — от +20 до +28 °С.

В понедельник, 13 июля, ожидается облачность с прояснениями. Дожди пройдут ночью преимущественно в центральных и восточных районах, а днем только по востоку страны. Местами возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +7… +14 °С, днем – от +15 до +22 °С.