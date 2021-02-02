В Беларуси приняты новые строительные нормы пожарной безопасности зданий

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БЕЛТА

Документом утверждены строительные нормы "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.Данные стройнормы распространяются на проектирование объектов строительства всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также устанавливают пожарно-техническую классификацию зданий и пожарных отсеков, строительных материалов, изделий и конструкций. Они устанавливают требования по степени огнестойкости зданий и гаражей-стоянок, предельной вместимости, этажности и площади этажа (пожарного отсека), объемно-планировочным и конструктивным решениям, направленным на обеспечение эвакуации людей при пожаре и ограничение распространения пожара, а также по противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями и обеспечению тушения пожара и спасению людей при пожаре.Отмечается, что нормы не распространяются на временные здания и сооружения, а также на объекты использования атомной энергии, объекты производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объекты по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, горные выработки, объекты технического нормирования и стандартизации в военной сфере.