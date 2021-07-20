В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства в стране. Соответствующий Указ № 279 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 июля, сообщили в пресс-службе Главы государства.
Документ вносит изменения в Указ № 268 от 14 июля 2016 года "О создании и деятельности открытого акционерного общества "Агентство по управлению активами". Глава государства утвердил комплекс мер, включающий механизмы внедрения прогрессивных форм управления рыбоводными организациями и эффективного ведения рыболовного хозяйства. Основными из них являются реструктуризация обязательств рыбоводных организаций по кредитам, а также передача акций, находящихся в собственности государства, в доверительное управление успешно развивающихся компаний.
"Данные меры позволят освободить рыбоводные организации от долговой нагрузки и будут способствовать успешному ведению рыболовного хозяйства", – отметили в пресс-службе.
Фото: БЕЛТА
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