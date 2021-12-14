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  2. Палата представителей приняла законопроект «О геноциде белорусского народа»

Палата представителей приняла законопроект «О геноциде белорусского народа»

Сегодня во время заседания шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва депутаты приняли законопроект «О геноциде белорусского народа» сразу в двух чтениях. Спикер нижней палаты Парламента Владимир Андрейченко подчеркнул, что принятие данного закона имеет важное политическое значение.


– Этот закон будет являться отправной точкой в признании геноцида белорусского народа на международной арене.


Напомним, что проект закона был внесен в Палату представителей заместителем председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилией Ананич. Она рассказала, что при разработке законопроекта принимались во внимание государственные и общественные запросы на сохранение исторической памяти, лежащие в основе суверенитета и независимости белорусского государства. Парламентарий подчеркнула:


– Законопроект направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, формирование справедливой оценки злодеяний нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи. Именно эта позиция лежит в основе законопроекта «О геноциде белорусского народа». Спустя 80 лет после начала самой кровопролитной войны, пройдя через неимоверные страдания военного лихолетья и послевоенного восстановления, подвергаясь и в настоящее время внешней гибридной агрессии, мы вправе и должны дать справедливую оценку злодеяниям нацистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.


Фото БЕЛТА

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