Палата представителей приняла законопроект «О геноциде белорусского народа»

Сегодня во время заседания шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва депутаты приняли законопроект «О геноциде белорусского народа» сразу в двух чтениях. Спикер нижней палаты Парламента Владимир Андрейченко подчеркнул, что принятие данного закона имеет важное политическое значение.





– Этот закон будет являться отправной точкой в признании геноцида белорусского народа на международной арене.





Напомним, что проект закона был внесен в Палату представителей заместителем председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилией Ананич. Она рассказала, что при разработке законопроекта принимались во внимание государственные и общественные запросы на сохранение исторической памяти, лежащие в основе суверенитета и независимости белорусского государства. Парламентарий подчеркнула:





– Законопроект направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, формирование справедливой оценки злодеяний нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи. Именно эта позиция лежит в основе законопроекта «О геноциде белорусского народа». Спустя 80 лет после начала самой кровопролитной войны, пройдя через неимоверные страдания военного лихолетья и послевоенного восстановления, подвергаясь и в настоящее время внешней гибридной агрессии, мы вправе и должны дать справедливую оценку злодеяниям нацистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.





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