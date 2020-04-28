В Беларуси при обращении в суд разрешат указывать учетный номер операции в ЕРИП об уплате госпошлины

Процессуальное законодательство приводится в соответствие с обновленным Налоговым кодексом, в котором уже были предусмотрены нормы, регулирующие подтверждение факта уплаты госпошлины через ЕРИП., - пояснила Светлана Любецкая., - отметила парламентарий.Светлана Любецкая подчеркнула, что таким образом в практику внедряются элементы электронного судопроизводства., - сказала она.Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Он разработан во исполнение поручений Президента, данных им на совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции в апреле прошлого года.