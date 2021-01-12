В Беларуси презентован новый профессиональный велоклуб

Первую гонку спортсмены велоклуба БЕЛАЗ проведут в Турции 6 февраля. С 17 по 21-е число примут участие в чемпионате Европы на треке. Далее в расписании – Хорватия, Словения, Польша, Россия, старты в Беларуси и этапы Кубка наций в Великобритании, Гонконге и Колумбии. Плюс, конечно, Олимпиада в Токио.Фото Владимира Иванова