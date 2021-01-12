В Минске появился третий профессиональный велоклуб. В гостиничном комплексе «Виктория-Олимп» состоялась официальная презентация команды БЕЛАЗ, которая уже в феврале проведет свои первые международные гонки. Спортивным директором клуба стал чемпион мира и призер этапов крупнейших веломногодневок Василий Кириенко, а инициатором создания проекта – директор РЦОП по велоспорту Дмитрий Толкачев. Во время пресс-конференции он объяснил, для чего стране понадобился третий профессиональный клуб.
– Появление клуба БЕЛАЗ – большой шаг в развитии белорусского велоспорта. Наш шоссейный велоспорт начал терять свою конкурентоспособность на мировой арене. Если несколько лет назад в командах мирового протура выступало пятеро белорусских гонщиков, то сегодня – лишь один. Результаты, которые еще недавно становились поводом для критики, вот-вот могут оказаться пределом мечтаний. Поэтому мы и пытаемся поднять конкуренцию. Заодно дать нашим спортсменам, выступающим на треке, возможность получить шоссейную практику, без которой сегодня не обходится никто из мировых лидеров.
Первую гонку спортсмены велоклуба БЕЛАЗ проведут в Турции 6 февраля. С 17 по 21-е число примут участие в чемпионате Европы на треке. Далее в расписании – Хорватия, Словения, Польша, Россия, старты в Беларуси и этапы Кубка наций в Великобритании, Гонконге и Колумбии. Плюс, конечно, Олимпиада в Токио.
Фото Владимира Иванова
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В Беларуси презентован новый профессиональный велоклуб
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