В Беларуси пресекли попытку организации договорного матча

уточняется в сообщении.Противоправные действия пресечены, экс-футболист задержан. Проводятся мероприятия по установлению других участников преступной схемы, в том числе лиц, которые до этого попадались в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований.В телеграм-канале Следственного комитета уточняется, что УСК по Минску совместно с ГУБОПиК МВД выявили факт попытки оказать влияние на результаты матча чемпионата Беларуси по футболу "Нафтан" – "Локомотив", назначенного на 29 августа текущего года.– поясняется в сообщении.В отношении 44-летнего уроженца Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на подкуп участника спортивного соревнования) УК.