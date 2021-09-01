В Беларуси пресекли попытку организации договорного матча

За попытку подкупа профессионального игрока клуба первой лиги чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилевской области. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
"Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал спортсмена обеспечить нужный результат матча за вознаграждение. В частности, за проигрыш команды обещал несколько тысяч долларов. Реализовать задуманное ему помешали оперативники", – уточняется в сообщении.
Противоправные действия пресечены, экс-футболист задержан. Проводятся мероприятия по установлению других участников преступной схемы, в том числе лиц, которые до этого попадались в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований.
В телеграм-канале Следственного комитета уточняется, что УСК по Минску совместно с ГУБОПиК МВД выявили факт попытки оказать влияние на результаты матча чемпионата Беларуси по футболу "Нафтан" – "Локомотив", назначенного на 29 августа текущего года.
"По информации следствия, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них $5 тыс. за поражение представляемой им команды, – поясняется в сообщении.
В отношении 44-летнего уроженца Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на подкуп участника спортивного соревнования) УК.