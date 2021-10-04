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В Беларуси пресечена серая схема экспорта мясной продукции

Сотрудниками ГУБОПиК МВД пресечена серая схема экспорта мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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– В составе преступной структуры – директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, представители белорусских и иностранных коммерческих структур, – рассказали в ведомстве.  

Установлено, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ. По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов.

Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы.

Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах.
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