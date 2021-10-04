В Беларуси пресечена серая схема экспорта мясной продукции

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, – рассказали в ведомстве.Установлено, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ. По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов.Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы.Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах.