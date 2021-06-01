Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства информации.
Фото: pixabay.com
По данным ведомства, свое вещание в Беларуси прекратили каналы "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь".
– В выдаче разрешений на вещание телепрограммам "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения закона "О рекламе". А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы "Русская ночь" уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались, – рассказали в пресс-службе ведомства.
В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Беларуси без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.
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В Беларуси прекратили вещание три иностранные телепрограммы
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