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В Беларуси прекратили вещание три иностранные телепрограммы

Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства информации. 

Фото: pixabay.com

По данным ведомства, свое вещание в Беларуси прекратили каналы "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь".

– В выдаче разрешений на вещание телепрограммам "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения закона "О рекламе". А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы "Русская ночь" уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Беларуси без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи. 
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