В Беларуси прекратили вещание три иностранные телепрограммы

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По данным ведомства, свое вещание в Беларуси прекратили каналы "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь"., – рассказали в пресс-службе ведомства.В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Беларуси без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.