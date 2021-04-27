С 26 апреля прекратили трансляцию российские программы "Наш Футбол" и "НЮ АРТ ТВ" (NU ART TV) в связи с истечением срока действия разрешений на вещание на территории нашей страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство информации.
До апреля этого года года программы работали на основании выданного Министерством информации разрешения сроком на три года.
Со списком иностранных телевизионных СМИ, имеющих разрешение на распространение информации на территории Беларуси, можно ознакомиться на сайте Министерства информации.
Фото: pixabay.com
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В Беларуси прекратили вещание две иностранные телепрограммы
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