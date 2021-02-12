В Беларуси предстоит создать и развить как минимум пять новых высокотехнологичных отраслей и направлений

Это электроиндустрия, в том числе электротранспорт, включая малогабаритную и коммунальную технику, пассажирский и грузовой транспорт. Продолжится установка отечественных зарядных станций. К концу пятилетки треть городского транспорта станет электрической. Вторая отрасль – биоиндустрия. За три года разработано более 150 новых биотехнологий, в том числе системы для диагностики бактериальных инфекций, биопродукты для лечения отдельных видов онкологии и многое другое.В числе глобальных перспективных проектов он также назвал фармацевтику: Правительством утверждена стратегия развития этой отрасли. В Витебской области на базе медицинского госуниверситета уже сформирован соответствующий кластер. 50% производимых лекарств пойдет на экспорт. Еще одной перспективной отраслью станет робототехника, а также производство композитных материалов.