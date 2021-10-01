В Беларуси предложили ввести ограничения при продаже алкоголя и нетабачной никотиносодержащей продукции

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Проектом постановления предусмотрено право продавца на отказ, если продажа товара несовершеннолетним запрещена, а покупатель не предъявил документ, позволяющий установить его возраст. Также предлагается запретить продажу нетабачной никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях, занимаемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.Кроме того, проектом предусматривается возможность субъектов общественного питания продавать алкогольные напитки в розлив юрлицам и ИП на основании лицензии на розничную торговлю этими товарами (при условии вскрытия потребительской упаковки такого напитка).Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 октября.