Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларуси предложили ввести ограничения при продаже алкоголя и нетабачной никотиносодержащей продукции

В Беларуси предложили ввести ограничения при продаже алкоголя и нетабачной никотиносодержащей продукции

В Беларуси предлагают ввести ряд ограничений при продаже алкогольных напитков и нетабачной никотиносодержащей продукции. Соответствующее постановление Совета Министров вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщают на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: pixabay.com

Проектом постановления предусмотрено право продавца на отказ, если продажа товара несовершеннолетним запрещена, а покупатель не предъявил документ, позволяющий установить его возраст. Также предлагается запретить продажу нетабачной никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях, занимаемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Кроме того, проектом предусматривается возможность субъектов общественного питания продавать алкогольные напитки в розлив юрлицам и ИП на основании лицензии на розничную торговлю этими товарами (при условии вскрытия потребительской упаковки такого напитка).

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 11 октября.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы