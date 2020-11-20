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В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы

В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы. Об этом сообщила журналистам начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, пишет БЕЛТА.


"В правила поступления в учреждения образования планируется внести пункт о внутривузовских олимпиадах, победители которых будут на льготных условиях поступать в учреждения высшего образования", – рассказала Александра Петрова.

Она напомнила, что ребята из банка одаренной молодежи имеют право на внеочередное получение жилого помещения в общежитии в период обучения, первоочередное распределение после окончания вуза. А когда такой выпускник становится молодым специалистом, он имеет право на надбавку к тарифной ставке и окладу. Также есть право на получение льготного кредита на строительство, реконструкцию или приобретение жилого помещения.

"Несмотря на то что система образования направлена в первую очередь на получение профессии, в учреждениях образования также налажена работа по внеурочной деятельности. И здесь большую роль играют объединения по интересам. Работают научно-исследовательские общества. Развитию потенциала молодежи способствует участие в конкурсах профессионального мастерства", – рассказала Александра Петрова.

Чтобы ребята не просто реализовывали свой творческий потенциал, но и могли применить его в дальнейшем, построить на этом свою будущую карьеру, ежегодно Министерство образования проводит конкурс на получение гранта для выполнения научно-исследовательских работ. "Данная поддержка направлена на создание дополнительных условий для стимулирования талантливых ученых. Ну и конечно, важным элементом системы поддержки является специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов", – подчеркнула она.

По ее словам, уже около 40 тысяч учащихся и студентов, а также почти 4 тысячи педагогических и научных работников поощрены из этого фонда. Одаренным студентам также назначаются стипендии Президента Беларуси.

Государство оказывает поддержку и талантливым школьникам. "В системе общего среднего образования созданы условия для полноценного развития всех учащихся, обеспечена возможность не только учиться, но и развивать свои способности. Вся система конкурсов, которая существует на школьном уровне, позволяет заметить особенность, готовность к работе, заинтересованность в изучении того или иного предмета", – добавила главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Наталья Иванова.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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