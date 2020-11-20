В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы

", – рассказала Александра Петрова.Она напомнила, что ребята из банка одаренной молодежи имеют право на внеочередное получение жилого помещения в общежитии в период обучения, первоочередное распределение после окончания вуза. А когда такой выпускник становится молодым специалистом, он имеет право на надбавку к тарифной ставке и окладу. Также есть право на получение льготного кредита на строительство, реконструкцию или приобретение жилого помещения., – рассказала Александра Петрова.Чтобы ребята не просто реализовывали свой творческий потенциал, но и могли применить его в дальнейшем, построить на этом свою будущую карьеру, ежегодно Министерство образования проводит конкурс на получение гранта для выполнения научно-исследовательских работ., – подчеркнула она.По ее словам, уже около 40 тысяч учащихся и студентов, а также почти 4 тысячи педагогических и научных работников поощрены из этого фонда. Одаренным студентам также назначаются стипендии Президента Беларуси.Государство оказывает поддержку и талантливым школьникам., – добавила главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Наталья Иванова.