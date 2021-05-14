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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

В Беларуси появится первое предприятие по утилизации опасных отходов

Загрязнителям здесь не место

Существуют химические вещества, которые оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Это, в первую очередь, непригодные пестициды, а также полихлорированные бифенилы (ПХБ), находящиеся в трансформаторах, конденсаторах и прочем электрооборудовании. Для сокращения их количества инициированы международные действия, которые регламентируются Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 

Наша страна присоединилась к ней в 2004 году, получив с тех пор доступ к международным финансовым и техническим ресурсам. Сейчас исполняется уже четвертый Национальный план выполнения обязательств, принятых по реализации положений этой конвенции. 

Архивное фото

— В стране более 10 000 тонн непригодных пестицидов, — сообщила Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. — 13 процентов их хранится на складах сельхозпредприятий, 45 — в КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области», остальное — в пяти подземных захоронениях. Еще два захоронения уже ликвидированы: пестициды из них извлечены и вывезены на уничтожение за пределы страны. Сейчас идет обследование и подготовка к ликвидации самого крупного, Петриковского, захоронения непригодных пестицидов. 

К вывозу за пределы страны готовится 700 тонн пестицидов, которые хранились на складах предприятий. Это сложная и дорогостоящая процедура, поэтому скоро в Беларуси на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области» появится своя линия по утилизации непригодных пестицидов. 

— Сейчас идет монтаж оборудования стоимостью более 2,5 млн долларов. Это будет первое подобное предприятие на постсоветском пространстве, — отметил Андрей Пинигин, координатор проекта международной технической помощи «Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)». — Уничтожаться отходы будут путем сжигания. Технологическая линия состоит из ротационной печи, множества фильтрующих элементов, системы автоматического контроля выбросов в атмосферу. Мощность линии — 1600 тонн в год.

Количество непригодных пестицидов у нас конечно. Предполагается, что после их утилизации будет произведено переоснащение линии для извлечения ПХБ из трансформаторов, конденсаторов и пр. Из эксплуатации уже выведено 62,6 процента ПХБ-содержащего оборудования, а в ближайшие пять лет планируют избавиться и от остального. 

— Сначала окажем содействие предприятиям страны в безопасном уничтожении 930 тонн ПХБ-содержащего оборудования, — рассказал Денис Коваленко, руководитель проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами Республики Беларусь, ГЭФ-6». — Большинство его принадлежит организациям Минэнерго, Минтранса, Минпрома. Затем — небольшим предприятиям, где такого оборудования имеется от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн общим объемом около 600 тонн.

nevmer@sb.by
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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