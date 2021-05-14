В Беларуси появится первое предприятие по утилизации опасных отходов

Существуют химические вещества, которые оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Это, в первую очередь, непригодные пестициды, а также полихлорированные бифенилы (ПХБ), находящиеся в трансформаторах, конденсаторах и прочем электрооборудовании. Для сокращения их количества инициированы международные действия, которые регламентируются Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях.







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Наша страна присоединилась к ней в 2004 году, получив с тех пор доступ к международным финансовым и техническим ресурсам. Сейчас исполняется уже четвертый Национальный план выполнения обязательств, принятых по реализации положений этой конвенции.— сообщилаК вывозу за пределы страны готовится 700 тонн пестицидов, которые хранились на складах предприятий. Это сложная и дорогостоящая процедура, поэтому скоро в Беларуси на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области» появится своя линия по утилизации непригодных пестицидов.— отметилКоличество непригодных пестицидов у нас конечно. Предполагается, что после их утилизации будет произведено переоснащение линии для извлечения ПХБ из трансформаторов, конденсаторов и пр. Из эксплуатации уже выведено 62,6 процента ПХБ-содержащего оборудования, а в ближайшие пять лет планируют избавиться и от остального.— рассказал