Министерство юстиции зарегистрировало Белорусскую ассоциацию танца. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фото из архива БЕЛТА
Белорусская ассоциация танца является ассоциацией по видам спорта, созданной с участием общественных объединений, и будет распространять свою деятельность на всей территории страны.
Как пояснили в пресс-службе министерства, ассоциация образована с целью развития и популяризации танцевального спорта, спортивных бальных танцев в стране, а также объединения и координации деятельности юридических лиц, которые в ней состоят.
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В Беларуси появилась ассоциация танца
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