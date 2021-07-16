В Беларуси появилась ассоциация танца

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БЕЛТА

Белорусская ассоциация танца является ассоциацией по видам спорта, созданной с участием общественных объединений, и будет распространять свою деятельность на всей территории страны.Как пояснили в пресс-службе министерства, ассоциация образована с целью развития и популяризации танцевального спорта, спортивных бальных танцев в стране, а также объединения и координации деятельности юридических лиц, которые в ней состоят.