Увеличиваются тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа, сообщает БЕЛТА.
Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года №82.
- Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек. На региональных и межрегиональных линиях они увеличатся в среднем на 5%, на перевозку багажа и грузобагажа - также в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов, - рассказали в пресс-службе МАРТ.
Стоимость проезда пассажиров поездами городских линий Минск-Пассажирский - Фаниполь увеличится на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Руденск при проезде через Михановичи - также на 5 копеек. Тарифы для региональных линий экономкласса Минск-Пассажирский - Пуховичи станут больше на 7 копеек, Минск-Пассажирский - Койданово - на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки, региональных линий бизнес-класса Минск-Пассажирский - Молодечно - на 27 копеек, Минск-Пассажирский - Орша - на 41 копейку.
В последний раз цены на пассажирские перевозки корректировались в декабре прошлого года. Сейчас это делается с целью поддержки окупаемости перевозок.
- В настоящее время уровень возмещения населением затрат на внутриреспубликанские пассажирские перевозки железнодорожным транспортом крайне низок - менее 15%. При этом нет бюджетного субсидирования ж/д перевозок пассажиров. В то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг, - обозначили в МАРТ.
Постановление вступит в силу спустя пять дней после официального опубликования.
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В Беларуси повышаются тарифы на ж/д перевозки пассажиров и багажа
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