В Беларуси повышаются тарифы на ж/д перевозки пассажиров и багажа

Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года №82.- рассказали в пресс-службе МАРТ.Стоимость проезда пассажиров поездами городских линий Минск-Пассажирский - Фаниполь увеличится на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Руденск при проезде через Михановичи - также на 5 копеек. Тарифы для региональных линий экономкласса Минск-Пассажирский - Пуховичи станут больше на 7 копеек, Минск-Пассажирский - Койданово - на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки, региональных линий бизнес-класса Минск-Пассажирский - Молодечно - на 27 копеек, Минск-Пассажирский - Орша - на 41 копейку.В последний раз цены на пассажирские перевозки корректировались в декабре прошлого года. Сейчас это делается с целью поддержки окупаемости перевозок.- обозначили в МАРТ.Постановление вступит в силу спустя пять дней после официального опубликования.