В Беларуси потеряли Президента? Пресс-секретарь заверила, что Лукашенко в курсе всего

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в интервью "Беларусь 1" рассказала, что означает тезис "потеряли Президента", который стал популярным после прошедшего накануне большого совещания у Александра Лукашенко по эпидситуации, передает БЕЛТА.
"Как мы все знаем, в нашей стране привыкли: все и всегда Президент комментирует, Президент в курсе, Президент погружен. Мы ведь с вами прекрасно понимаем, и, я уверена, понимает вся общественность, что ковидом в той непростой ситуации, которая сложилась сейчас, Президент занимается ежедневно и ежечасно. Я уверена, что все об этом знали. И те самые люди, которые его "потеряли", - сказала Наталья Эйсмонт. - Когда есть необходимость, когда у нас первая волна была, когда еще ковид был неопознанным чем-то, сейчас, когда мы наблюдаем подъем, - ежедневные доклады министра, фактически ежедневно Президент на связи с губернаторами, консультируется с профильными специалистами".
Будет дополнено
Фото: БЕЛТА