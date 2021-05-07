На утро 7 мая семена всех яровых культур легли в почву на площади 1 миллион 643 тысячи гектаров – 66 процента задания. Год назад благодаря более ранней весне показатели составляли соответственно 2 миллиона 152 тысячи гектаров – 84 процента.
В Гродненской области посеяно 78 процентов ( в 2020-м – 93), Брестской – 74 (84), Минской – 70 (88), Могилевской – 62 (91), Витебской – 58 (71), Гомельской – 55 (81).
В целом по стране сахарная свекла занимает 99 процентов полей, яровой рапс – 85, лен-долгунец – 86, кукуруза в целом – 41, кукуруза на зерно – 84, картофель – 62.
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В Беларуси посеяно две трети ярового клина
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