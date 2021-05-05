В Беларуси посеяно более полутора миллионов гектаров всех яровых культур

В Гродненской области посеян 81 процент ( в 2020-м – 90), Минской – 65 (85), Брестской – 63 (79), Могилевской – 58 (88), Витебской – 57 (68), Гомельской – 51 (76).Приближаются к завершению работы на полях, запланированных под яровой рапс, лен и сахарную свеклу. Основное внимание сельских тружеников сейчас сосредоточено на кукурузе. Этой культуре отведено 1 миллион 167 тысяч гектаров. Семена легли в почву уже на трети площадей.