На утро 4 мая семена всех яровых культур легли в почву на 1 миллионе 486 тысячах гектаров – 60 процентах запланированных площадей (год назад – 2 миллионах, или 78 процентах). Разница объясняется более поздней и холодной весной 2021-го. В Гродненской области посеяно 79 процентов (88), Минской – 62 (82), Брестской – 60 (77), Витебской – 56 (67), Могилевской – 56 (86), Гомельской – 49 (74).
Яровой рапс занимает 85 процентов полей, лен-долгунец – 71, сахарная свекла – 92, кукуруза в целом – 29, кукуруза на зерно – 65, картофель – 46.
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В Беларуси посеяно 60 процентов всех яровых культур
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