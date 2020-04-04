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В Беларуси посеяно 440 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия проинформировали, что в нашей стране посеяно 440 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, или 50,8 процента к плану. То есть сев ранних зерновых пересек экватор.

Фото: архив БЕЛТА

Полностью завершила ранний сев Гомельщина, меньше 3 процентов площадей осталось засеять на Брестчине. Тогда как на Витебщине массовые работы только начинаются: там засеяно 6,26 процента к заданию, что ниже прошлогоднего показателя на эту дату. В Гродненской, Минской и Могилевской областях сев проведен соответственно на 66,8 процента, 50,7 процента и 43,8 процента зернового клина без учета кукурузы, гречихи и проса. 

Темп работ за 3 апреля составил 3,86 процента — несколько ниже, чем в прошлом году на эту дату. Самый высокий этот показатель на Минщине — 7,52 процента, на Могилевщине —7,11 процента, Гродненщине — 5,49, Брестчине — 2,06, Витебщине — 1,51 процента. 

Продолжается подготовка почвы под сев всех яровых культур. Всего обработано 863,1 тысячи гектаров, или 33 процента к плану. Близится к завершению подкормка озимых на зерно, на 61,9 процента к запланированному внесены питательные вещества на озимых крестоцветных культурах на зерно. Больше, чем в прошлом году, получили минеральных удобрений многолетние травы, в том числе азотных.
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