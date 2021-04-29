На утро 29 апреля семена всех яровых культур легли в почву на 1 миллионе 246 тысячах гектаров – 50 процентах запланированных площадей (год назад – 67 процентов). В Брестской области – 52 (65), Витебской – 46 (57), Гомельской – 38 (60), Гродненской – 71 (79), Минской – 52 (71), Могилевской –46 (72).
Ранние зерновые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) посеяны во всех областях, кроме Витебской, где эту работу еще предстоит выполнить на 12 процентах площадей.
Яровой рапс уже занял 64 процента полей, лен-долгунец – 62, сахарная свекла – 86, кукуруза – 14, картофель – 30.
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В Беларуси посеяна половина всех яровых культур
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