В Беларуси посеяна половина всех яровых культур

Ранние зерновые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) посеяны во всех областях, кроме Витебской, где эту работу еще предстоит выполнить на 12 процентах площадей.Яровой рапс уже занял 64 процента полей, лен-долгунец – 62, сахарная свекла – 86, кукуруза – 14, картофель – 30.