Природа помогает земледельцам: сухая погода последних дней ускорила проведение полевых работ. На утро понедельника озимые зерновые на зерно посеяны на 47 процентах запланированных площадей, год назад было 56. Хотя отставание есть, но по сравнению с началом предыдущей недели сократилось. За воскресенье засеяно 3,2 процента полей, в 2019-м –3,13. В Брестской области озимые уже занимают 51 процент площадей (56), Витебской – 38 (57), Гомельской – 42 (40), Гродненской – 52 (55), Минской – 57 (58), Могилевской – 40 (70). Как видим, одни регионы идут почти на уровне прошлого года, другие значительно отстают.
Начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик напомнил: всем регионам надо уложиться в научно обоснованные сроки окончания озимого сева. Для Брестской области – 2 октября, Витебской – 25 сентября, Гомельской – 30 сентября, Гродненской – 29 сентября, Минской – 28 сентября, Могилевской – 26 сентября.
До конца недели синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Значит, есть возможность форсировать озимый сев и ускорить уборку всех сельхозкультур.
Фото: архив БЕЛТА
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В Беларуси посеяли почти половину озимых зерновых культур
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